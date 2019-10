Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Municipala ”Radu Rosetti” din Onești este cuprinsa de farmecul placut al organizarii unui eveniment de anvergura. Este vorba despre o noua ediție a ”Nocturnei Bibliotecii”, un prilej deosebit pentru oneșteni de a se bucura (azi 1 noiembrie) de o seara speciala. Pornind de la celebra expresie…

- Este un motto pe care Izabela Cozma, o tanara din Bacau, il susține maxim. Chiar daca este absolventa de filologie, Izabela profeseaza in cu totul alta direcție iar motivele pentru care astazi o vom cunoaște mai bine sunt hobby-urile ei. Tanara s-a facut remarcata in urma participarilor la diferite…

- „S.O.S. cultura in peisajul rural bacauan” este un proiect inițiat de Asociația Pentru Arta și Educație „George Apostu” Bacau avand ca susținatori Colegiul Național de Arta „George Apostu” Bacau și Filarmonica „Mihail Jora”. Proiectul este cofinanțat de Județul Bacau prin Programul anual al finanțarilor…

- Constructorul a inceput sa toarne asfalt pe strada Aeroportului din Bacau, proiect de infrastructura finanțat de catre Consiliul Județean in proporție de 95 la suta, valoarea contractului fiind de 10,43 milioane lei cu tot cu TVA. “Modernizarea strazii este esențiala in contextul dezvoltarii accelerate…

- Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, in parteneriat cu Consiliul Judetean si Primaria Municipiului Bacau, a organizat, cu prilejul implinirii a 611 ani de la prima atestare documentara a Bacaului, spectacolul „Rapsodii de toamna”, un adevarat regal de muzica si dansuri. Pe o vreme de toamna…

- Membrii Ansamblului folcloric „Privighetorile Zeletinului”, din Podu Turcului, condus de profesorul Nicolae Popa, au plecat la Ohrid, in Macedonia, unde in perioada 15 – 19 august are loc un tradițional festival de folclor internațional. „Mergem la acest festival – spune Nicolae Popa – cu orchestra…

- Un autoturism a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, la o schimbare neinspirata a benzii de circulație. Inregistrarea a fost postata de pagina “Atenție Poliția Bacau”. Articolul VIDEO: Cum se scutura copacii apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Consilierii locali ai orașului – stațiune de sub Magura au luat cunoștința de Raportul Corpului de control din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice cu ocazia verificarii realizarii obiectivului de investiții ”Reabilitare strazi oraș Targu Ocna”. In cadrul acestui obiectiv…