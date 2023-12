Stiri pe aceeasi tema

- Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, ca, din datele pe care le au, Rusia a pierdut in razboi 500.000 de oameni, printre care se afla morți, raniți, disparuți, dar și cei luați prizonieri. El a adaugat ca Vladimir Putin are nevoie…

- Noua lege pentru protecția drepturilor minoritaților naționale aprobata de Parlamentul de la Kiev pe 8 decembrie este un pas inainte pentru comunitatea romaneasca din Ucraina, comparativ cu cadrul legislativ restrictiv elaborat incepand cu anul 2017. In timp ce presa autohtona spune ca „Ucraina a cedat…

- Primarul Kievului, Vilati Kliciko, l-a criticat pe președintele Volodimir Zelenski pentru greseli si indeama la sinceritate cu privire la situatia de pe front, scrie Agepres.Kliciko a lansat un atac la adresa presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat portalului 20 Minuten din…

- Guvernul ungar a lansat vineri o noua consultare nationala menita sa ”apere suveranitatea” Ungariei in fata unor decizii si politici promovate de Bruxelles, in timp ce premierul Viktor Orban a tinut un discurs in care a spus ca se asteapta in lunile urmatoare in cadrul UE la dispute majore „al caror…

- Olanda este pregatita sa trimita pana la optsprezece avioane F-16 la un centru de pregatire din Romania, astfel incat piloții ucraineni sa poata incepe pregatirea pe aceste aeronave in cateva saptamani, a declarat ministrul olandez al apararii, Kajsa Ollongren, informeaza The Kyiv Independent."Speram…

- In anii in care a fost director executiv al uneia dintre cele mai mari firme de construcții din Ucraina, Oleh Maiboroda a pastrat role de bancnote de dolari intr-un seif in spatele biroului sau. Banii erau folosiți pentru a mitui funcționari publici care urmau sa aprobe proiecte de construcții, a declarat…

- Contraofensiva Kievului impotriva forțelor ruse este un succes, declara Mihailo Podoliak, un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.Intr-un interviu acordat rețelei americane de televiziune, Podoliak a invocat faptul ca trupele ucrainene au strapuns prima…

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca ar fi putut pune capat conflictului in doar cateva ore daca ar mai fi președinte al Statelor Unite. Aceasta afirmație a fost laudata de Vladimir Putin la un forum economic desfașurat recent in Rusia, iar Trump s-a…