Podoleak: „Nu are rost să negociezi cu cei care „calcă pe cadavre” — Putin şi anturajul său” Consilierul prezidential al președintelui ucrainean, Mihailo Podoleak a afirmat, sambata, 1 octombrie, ca Ucraina nu va negocia cu Vladimir Putin, subliniind ca nu este cazul de discutii cu cei care ”calca pe cadavre”, potrivit Hotnews . „Sa concluzionam. 1. Nu are rost sa negociezi cu cei care „calca pe cadavre” — Putin si anturajul sau. Pretul cuvintelor lor are o valoare negativa. 2. Sunt posibile negocieri, dar cu noul presedinte al Rusiei. Care va evalua realitatea mai adecvat”, a scris Podoleak pe pagina sa de Twitter. Let’s conclude the basis. 1. There is no point in negotiating with those… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Kievul nu va negocia cu Moscova atata vreme cat Vladimir Putin se afla la conducerea țarii, a anunțat sambata Mihailo Podoliak, unul dintre cei mai importanți consilieri ai liderului ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind ca discuțiile sunt posibile doar „cu un nou președinte al Rusiei”, scriu The…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma vineri ca ”o alta farsa a avut loc azi la Moscova”, dupa ce Rusia a declarat vineri patru provincii ucrainene (Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie) ca fiind parte a teritoriului sau, iar Vladimir Putin a semnat impreuna cu liderii acelor provincii…

- Rusia a declarat vineri patru provincii ucrainene (Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie) ca fiind parte a teritoriului sau, a anuntat intr-un discurs presedintele rus Vladimir Putin, care a semnat impreuna cu liderii acelor provincii ”tratatele” de alipire a lor la Federatia Rusa si a cerut Ucrainei…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indeamna lumea intreaga sa condamne pseudo-referendumurile organizate de Moscova, in curs de desfasurare in patru teritorii pe care trupele ruse le-au cucerit in țara sa de la inceputul invaziei.In discursul sau zilnic adresat natiunii, presedintele Zelenski…

- Patru regiuni din Ucraina – Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie – aflate sub controlul fortelor ruse deruleaza, incepand de vineri, referendumuri privind anexarea la Rusia. Votul este condamnat de Occident, dar și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care ii indeamna pe ruși sa protesteze…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat, miercuri, dupa ce Vladimir Putin a amenințat din nou Occidentul cu armele nucleare , spunand ca „lumea nu ii va permite” sa faca acest lucru. „Nu cred ca el va folosi aceste arme. Nu cred ca lumea ii va permite sa foloseasca aceste arme”, a declarat…

- Administrațiile de ocupație din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie au anunțat ca organizeaza referendumuri pentru alipirea la Rusia. Consultarile populare vor incepe vineri, in ziua in care se implinesc șapte luni de razboi in Ucraina. Se vor incheia pe 27 septembrie. Moscova susține inițiativa, insa…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca obiectivele geografice ale „operațiunii militare speciale” a Moscovei in Ucraina nu se mai limiteaza la regiunea estica Donbas, ci includ o serie de alte teritorii, a relatat agenția de presa de stat rusa RIA Novosti, preluata de Reuters.…