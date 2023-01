Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat Madalina Turza a declarat, vineri, ca, pana in prezent, au fost alocate 565 de milioane de euro in Romania pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni, 200 de milioane de euro provenind de la parteneri internationali, informeaza AGERPRES . La Palatul Victoria, a…

- Consilierul de stat Madalina Turza a informat ca, pana in prezent, au fost alocate 565 de milioane de euro in Romania pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni, 200 de milioane provenind de la parteneri internationali.

- Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat, vineri, ca, pana acum, in Romania au fost alocate 565 de milioane euro pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni, iar 200 de milioane euro au venit de la parteneri internationali. „Tot acest efort umanitar si de coordonare si raspuns are…

- Barbatul care a exploatat prin munca șase cetațeni ai Uzbekistanului, in luna decembrie 2021 – aprilie 2022, in raionul Criuleni, a fost trimis pe banca acuzaților, anunța Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Invinuitul are varsta de 49 de ani și este fondator…

- In ultimele trei zile, polițiștii de frontiera au documentat noua persoane care au traversat in mod fraudulos frontiera moldo-ucraineana. In toate cazurile sunt vizați cetațenii Ucrainei, barbați cu varste cuprinse intre 24 și 50 de ani.

- Peste 940 de cetațeni ucraineni, care s-au refugiat in Moldova și care au dorit sa se angajeze oficial in cimpul munci de la noi, au primit cite o șansa din partea angajatorilor moldoveni, transmite agrotv.md. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Munca, pe intreg teritoriul țarii, au…

- Consilierul prezidențial Dorin Recean susține ca Moldova „punctul de inflexiune” l-a trecut. „Guvernarea spune pe fața ca aducem arme letale și aducem atatea cat putem. Bani nu prea avem, asta e adevarat, dar iata ministrul nostru al Apararii este foarte eficient sa mearga cu cerșitul, dar de fiecare…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca, pina pe 22 noiembrie, 898 de cetațeni din Ucraina, dintre care: 666 de femei și 228 de barbați au fost angajați in cimpul muncii din R. Moldova. Potrivit Agenției, cei mai mulți cetațeni ucraineni inregistrați in evidentele ANOFM sunt…