Simone Tempestini, campionul national en titre, a castigat, sambata, Raliul Harghitei, etapa a doua a Campionatului National de Raliuri Betano (CNRB).

- Cadeții de la LPS Alba Iulia au urcat de 9 ori pe podium, la etapa regionala a Campionatelor Naționale de inot Timp de doua zile, in bazinul de inot din Baia Mare s-a derulat etapa regionala a Campionatului Național de cadeți, ce a reunit la start 162 de inotatori de la 20 de cluburi din zona Transilvaniei,…

- Debut cu victorie pentru doi bulgari care au participat pentru prima data la un circuit automobilistic din tara noastra. Este vorba de competitia „Raliul Maramuresului 2022”, etapa cuprinsa in calendarul Campionatului National de Raliuri Betano. Victoriosi au fost bulgarii Ignat Isaev si Dinko Georgiev,…

- Raliul Maramureșul da startul sezonului 2022 al CNR Betano. 77 de echipaje vor fi aliniate pentru prima runda a stagiunii, iar cel mai așteptat este cu siguranța cel al campionului Simone Tempestini cu o noua mașina de concurs! Te așteptam sa iei și tu startul pe Betano acolo unde poți gasi oferta completa…

- Raliul Argeșului, a 3-a etapa a Campionatului National de Raliuri Betano 2022, a fost reconfirmat de FederatiaRomanaDeAutomobilism . ”Pregatirile decurg conform planului, ne vedem pe 21-22 Mai!” anunța Primaria Pitești. Ca și anul trecut, orașul va fi gazda evenimentului. The post Raliul Argeșului se…

- Zilele trecute, in orașul Calimanești, județul Valcea s-a desfasurat finala Campionatului National de Judo al M.A.I, unde au participat peste 120 de sportivi din cadrul inspectoratelor generale ale M.A.I (IGPR, IGJR, IGPF, IGSU). In cadrul acestui campionat, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a…

- Doi jandarmi maramureșeni, printre medaliații Campionatului Național de Judo al MAI. In perioada 30-31 martie, un numar mare de sportivi jandarmi, polițiști, politisti de frontiera si pompieri s-au luptat pe saltea, in localitatea Calimanești din județul Valcea, in cadrul Campionatului de Judo al Ministerului…

- Timp de doua zile, la București, a avut loc etapa semifinala a Campionatului Național de Atletism pentru Copii I și II, in paralel avand loc și Campionatul Municipiului București pentru Copii III, IV și spiriduși. CSS ”Constantin Istrati” Campina, club condus de Mihaela Marin, a participat la aceste…