Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai scazuta rata de participare in invațamantul preșcolar din UE pentru copiii intre 4 ani și varsta oficiala de inscriere in invațamantul obligatoriu, potrivit raportului privind starea invațamantului pe anul 2021-2022, publicat de Ministerul Educației recent. Practic, peste 17% dintre…

- O fata de trei ani și-a impușcat mortal sora de patru ani cu o arma de foc neasigurata, in orașul Houston. Se pare ca fata de trei ani a descarcat arma din greșeala, au declarat autoritațile americane. Se pare ca fata de trei ani a descarcat arma din greșeala, a declarat șeriful comitatului Harris,…

- 15 martie este data de la care toate unitatile care ofera mancare vor trebui sa le prezinte clientilor meniuri care includ numeroase detalii despre mancarea din oferta – lista tuturor ingredientelor folosite si valorile lor nutritionale. Detaliile ar trebui sa fie la fel de explicite precum cele de…

- In aceste zile se desfașoara un concurs internațional de schi alpin la Sinaia, cu participarea a peste o suta de sportivi. Concurenții provin din Letonia, Ungaria, Ucraina, Bulgaria și Romania. Competiția se desfașoara in perioada 1 – 3 martie 2023 sub denumirea SKI on SKY. Evenimentul este organizat…

- In perioada 16-19 februarie, la Rașnov se desfașoara Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile . Pentru prima oara, competiția va avea loc la lumina instalației de nocturna. Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile programeaza in perioada 16-19 februarie 4 etape din calendarul FIS SKI JUMPING WORLD CUP care…

- Carmen Paraschiveanu, 42 de ani, este mama a doi copii de clasa a V-a și a VII-a. Dezamagirea cu privire la sistemul educațional a facut-o sa se gandeasca tot mai serios la o soluție radicala – emigrarea. „Acum nu se mai pleaca din țara din cauza salariilor, a joburilor sau caselor. Posibila noastra…

- 13 sportivi ai Federației Romane de Schi-Biatlon reprezinta Romania la Festivalului Olimpic al Tineretului European, ediția de iarna Ceremonia de deschidere a avut loc sambata, 21 ianuarie. In cadrul evenimentului, drapelul țarii noastre a fost purtat de biatlonista Elisabeta Duicu și saritorul cu schiurile…

- Loredana Neghina, fondatoarea proiectului Micul Erou, le ofera copiilor cursuri de prim ajutor, pentru prima data in Romania. Intr-un interviu pentru Școala 9, explica ce ar trebui sa știe cei mici, inca de la varsta de 4 ani, pentru a face fața unor momente critice – de la loviri ușoare pana la cazuri…