- In luna noiembrie, A1.ro și-a menținut poziția de lider in categoria Divertisment, cu 5.343.249 vizitatori unici. Tot in aceasta perioada, aplicația mobila Antena 1 fost accesata de 266.851 vizitatori unici, ocupand primul loc in topul celor mai vizitate aplicații din Romania.

- Primaria Valu lui Traian informeaza ca a fost publicat topul celor mai bogate comune din Romania, pe fiecare judet. Pentru a doua oara, Valu lui Traian este nominalizata intr un clasament realizat la nivel national. Daca in urma cu cativa ani localitatea ocupa locul intai datorita sumelor mari atrase…

- Situație fara precedent in concursul National de Literatura „Mostenirea Vacarestilor”, concurs de tradiție gazduit de Targoviște. Organizatorii au anunțat ca retrag trofeul acordat la secțiunea poezie, din cauza faptului ca Post-ul A fost retras unul dintre trofeele concursului „Moștenirea Vacareștilor”.…

- coala Popular de Arte &bdquoVespasian Lungu&rdquo Brila cu sprijinul Consiliului Judeean Brila i al Primriei Municipiului Brila organizeaz pe 9 decembrie 2022 în Sala de spectacole a Casei Tineretului din Brila prima ediie a Concursului naional de muzic popular pentru copii &bdquoDUNREA MEA&rdq...

- Cea de-a XII-a ediție a Concursului național de dans sportiv „Cupa Ballroom“ va avea loc sambata, 22 octombrie 2022, la Sala Polivalenta din Arad evenimentul urmand sa reuneasca peste 400 de sportivi din toata țara, care vor fi jurizați de arbitri de renume din cadrul FRDS.

- Ziua praznuirii Sfantului Apostol și Evanghelist Luca, „zugravul Maicii Domnului”, medicul cunoscut a fi cel dintai care a pictat icoana Preasfintei Fecioare, a fost prilej de aleasa bucurie pentru participanții la cea de-a doua ediție a Concursului național de recitare „Glas de copil – Maica Domnului,…

- Muzeul de Arta Constanta gazduieste in Sala de secol XIX conferinta de presa pentru anuntarea castigatorilor concursului national de solutii pentru amenajarea Parcului DN3C. La eveniment participa din partea Primariei Municipiului Constanta, City Managerul Felicia Ovanesian si Alin Vintila, director…

- Limita de promovabilitate a concursului de rezidentiat va fi mentinuta in acest an la 60-, iar pentru sesiunea din anul 2023 va fi ajustat pragul "in vederea cresterii calitatii academice" a rezidentilor, a precizat miercuri Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala…