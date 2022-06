Podgorii și culturi agricole distruse de grindină cât mingea de tenis în Franța Faimoasele podgorii din sud-vestul Fraței, dar si alte culturi agricole din aceasta regiune au suferit pagube insemnate, dupa furtunile cu vanturi puternice si grindina de marimea unor mingi de tenis de camp din primele ore ale zilei de marti, care au intrerupt alimentarea cu energie electrica, avariind acoperisuri si cauzand inundatii, dupa cun a raportat Prefectura din Bordeaux, informeaza DPA. Mii de persoane au ramas fara electricitate si alte 30 au fost stramutate in adaposturi de urgenta, iar serviciile de urgente au raspuns la 900 de apeluri telefonice. O tabara de vacanta cu 126 de copii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta este lovita de un val „timpuriu si sever” de canicula, potrivit agentiei meteorologice franceze Meteo France. Temperaturile au ajuns deja la 40 de grade, iar sambata sunt asteptate valori termice si mai mari. Departamentul Gironde, unde se afla orasul Bordeaux, a interzis evenimentele publice…

- FALS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a fost depistat tractand o remorca ce avea aplicat un numar fals de inmatriculare. In data de 13 iunie a.c., in jurul orei 23.00, in…

- Vremea a facut ravagii in mai multe tari din Europa si a produs indundatii ample in Franta, Germania si Belgia. Mai bine de jumatate din Franta a fost sub avertizare de furtuni violente, cu grindina uriasa. O persoana a murit si alte 14 au fost ranite. Furtunile au devastat podgoriile si au intarziat…

- Vremea extrema se manifesta și in sudul Bulgariei, care a fost lovit de o furtuna foarte puternica, insoțita de caderi de grindina. Stratul de gheața depus a avut aproximativ 20 de centimetri. In mai multe sate, casele au fost avariate și recoltele compromise. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/283174224_601076671183324_9134619323566171583_n.mp4

- Nouasprezece persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un accident de tren turistic, sambata dupa-amiaza, langa Pontarlier, in estul Frantei, dupa o frana brusca, a anuntat Prefectura, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fenomen neobișnuit pentru țara noastra, joi dupa-amiaza, in Lugoj. Un vartej inalt de cateva zeci de metri a fost filmat in vestul orașului. Potrivit celui care a surprins momentul, totul a durat aproximativ 8 minute. De altfel, codul galben de vreme rea, prelungit pana maine dimineața, a adus deja…

- Le Monde califica drept „realegere fara stare de gratie” victoria lui Emmanuel Macron, in special din cauza „absenteismului aproape record si extremei drepte care depaseste pentru prima data pragul de 40%”. Francezii au votat practic „raul cel mai mic”. Le Figaro sintetizeaza oarecum aceeași idee: „sindicatele…

- Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De…