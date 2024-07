Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 20 de ani de cand a publicat Manifestul fotbalist, dar inca mai crede ca „cei care iau fotbalul peste picior nu știu sa-și foloseasca piciorul. Și nu știu sa-și foloseasca piciorul pentru ca n-au joc de cap.” Se uita la fotbal ca la un joc al gandirii, nu doar ca la o fenomenologie a corpului,…

- Nascut in URSS (Polirom 2006), povestea vieții lui, tradusa in rusa, bulgara, spaniola, italiana, maghiara, poloneza si georgiana, a facut inconjurul lumii pe care o cunoaște și de care se simte profund legat.

- E o vedeta populara fermecatoare și creativitatea ei e cea care a dus la succesul unor megaproducții TVR. In 1999 a primit distincția de „Femeia anului in Televiziune”, insa fiecare an a fost anul ei: prin bucuria adusa spectatorilor, prin puterea de a face televiziune de calitate, prin ...

- In 1984 a fost director de studii la Institutul Internațional pentru Drepturile Omului „Rene Cassin” din Strasbourg, iar apoi ajunge vicepreședinte al Asociației Profesorilor și Cercetatorilor in Drepturile Omului.

- S-a nascut la Piatra Neamț, a scris prima piesa de teatru la varsta de șapte ani și nici prin minte nu ii trecea ca ar putea sa conduca, peste ani, teatrul orașului natal, unde a vazut cele mai importante piese in copilarie.

- Se prezinta ca fiind „Profesor de peste 30 de ani, cu un doctorat in sociologie obținut in urma cu 25 de ani, autor a numeroase carți și articole, a unor filme documentare și a doua romane.

- In episodul 15 din Bravo, tata!, telespectatorii Antena 1 au vazut cum a rezolvat Mario problema pe care Luca a avut-o cu un baiat de la școala. De asemenea, Petrica i-a provocat pe Flavius și pe Dana sa participe la un concurs de vandut cruci, pentru a demonstra cine merita sa moșteneasca afacerea…

- Nu e Filosoful-Rege, dar crede in rolul filosofiei de a educa individul sa gandeasca critic și liber. Este un partener de dialog excelent, care distinge intre principii și valori, care nu sta la stanga sau la dreapta spectrului politic.