- Andreea Balan și Andreea Antonescu au inceput cu voie buna a doua zi in America Express, dar euforia de moment le-a facut pe artiste sa fie la un pas de a fura, fara voia lor, produsele unui comerciant din Mexic. Concurentele au confundat alimentele de la vanzare cu cele pe care trebuia sa le ia pentru…

- Andreea Balan a inceput anul 2023 cu un vibe bun, artista fiind impresionata de experiența traita in India, unde a avut parte de intalnirea speciala cu Sadhguru, ale carui sfaturi le asculta de ceva vreme și care au ajutat-o sa iși schimbe viața in bine. In interviul exclusiv, acordat pentru Playtech…

- Cu premiera show-ului America Express la doar cateva zile distanța, Andreea Balan a vorbit recent despre intreaga experiența traita pe Drumul Aurului, dezvaluind ca a existat un moment crucial in care ea și colega ei, Andreea Antonescu, și-au dorit sa se intoarca acasa. Iata despre ce este vorba!

- O noua miza a fost pusa in joc la America Express – Drumul Aurului, show-ul de la Antena 1. Concurenții se intrec in premiera pentru avantajele uriașe ale Jokerilor. America Express – Drumul Aurului vine la Antena 1 cu o premiera maraton. Duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri,…

- In episodul 16 de Jurnal de America Express, Catalin Bordea și Nelu Cortea au facut cateva marturisiri despre experiența in cel mai dur reality show din Romania. Numai ca sesiunea de confesiuni s-a lasat și cu cateva reproșuri. Iata ce și-au adresat unul altuia.

- Așteptarea a luat sfarșit! Antena 1 a anunțat data oficiala cand incepe „America Express - Drumul Aurului”. Noua perechi de vedete au plecat in aventura vieții lor prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o ruta de peste 7000 de kilometri. „America Express – Drumul Aurului”, cel mai așteptat reality show…

- Gimnasta Diana Bulimar, in varsta de 27 de ani și prietena ei buna, Larisa Iordache, au plecat pe drumul „America Express”, in cea mai tare experiența din viața lor. Cele doua au facut echipa la celebra emisiune de la Antena 1 și s-au luptat pentru marele premiu de 30.000 de euro. Diana a povestit recent,…