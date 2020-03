Podariul are apă de Gioroc De saptamana trecuta, locuitorii din Podari beneficiaza de apa potabila de cea mai buna calitate, in urma finalizarii unui proiect de aductiune a apei de Gioroc elaborat pe vremea primarului Constantin Gheorghita si dus la capat de fiul acestuia, Aurel Gheorghita, care detine in prezent functia de administrator public al comunei. Etapa a II-a a proiectului a fost incheiata pe 11 martie. Conducta din Romanesti pana la Podari Proiectul de implementare a unei conducte de apa care sa alimenteze comuna Podari a fost realizat in doua etape. In prima faza, au fost atrase fonduri europene si s-a adus… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

