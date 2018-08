Pod prăbuşit la Genova: Un cetăţean român, printre persoanele decedate, anunţă MAE "O echipa consulara mobila, condusa de seful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului si la spitalele din zona pentru a acorda asistenta consulara. Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman", anunta MAE. Un pod-autostrada, inalt de 100 de metri, s-a prabusit in Genova, Italia. Sunt cel putin 35 de morti si 8 raniti UPDATE Un pod-autostrada, inalt de 100 de metri, s-a prabusit in. Sunt cel putin 35 de morti si 8 raniti UPDATE

Sursa citata arata ca echipa consulara mobila isi va continua activitatea de asistenta pe tot parcursul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

