Stiri pe aceeasi tema

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol sau peste case. Primele imagini difuzate de media arata viaductul...

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…

- O portiune de circa 100 de metri a podului Morandi de pe autostrada A10 din Genova Liguria , s a prabusit in urma cu putin timp, transmite Rotalianul.com. Autoturisme si persoane sub daramaturi. Pompieri, ambulante si forte de ordine la fata locului. Se ipotizeaza o cedare a structurii podului, relateaza…

- Cel puțin o persoana a decedat, iar alte 12 au fost ranite, unele prezentand arsuri grave, in urma unei explozii produse in incinta unui spital din orașul Gatesville, statul american Texas, au anunțat autoritațile, potrivit site-ului postului CBS News, scrie Mediafax.Informațiile inițiale…

- Ce spune Cosmin Olaroiu despre fotbalul din China. Antrenorul roman a acordat un interviu amplu pentru cotidianul Gazzetta dello Sport, acolo unde a povestit cum vede fotbalul chinez, dupa ce a fost numit antrenor la Jiangsu Suning, echipa cu care Dan Petrescu a obținut o Cupa a Chinei. “Personajul…

- Asociația Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) a facut, zilele trecute, un anunț ingrijorator: mii de medicamente ieftine, avand aceeași substanța activa cu cele de firma dar care au prețuri triple, sunt la un pas sa fie scoase din producție sau delistate in perioada imediat urmatoare, printre…

- Cel putin sase persoane au fost ranite dupa ce avionul privat in care se aflau s-a prabusit in Honduras, pe Aeroportul International Toncontin din Tegucigalpa. Un responsabil local, Carlos Cordero, a declarat presei locale ca cel putin sase persoane au fost ranite si transportate de urgenta…

- La bordul aeronavei Boeing 737-200 care s-a prabusit la decolarea de pe aeroportul din Havana se aflau 104 persoane, iar trei se afla in stare critica dupa ce au supravietuit incidentului, conform ziarului de stat Granma.