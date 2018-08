Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE). Institutia precizeaza ca operatiun...

- Bilanturi diferite in Italia, unde un pod de pe o autostrada s-a prabusit la Genova: surse medicale indica 31 de morti si 16 raniti, in timp ce autoritatile locale vorbesc de 35 de morti.

- UPDATE – ora 19:29 Cel putin 30 de oameni si-au pierdut viata la prabusirea unui pod de autostrada la Genova, a anuntat ministrul italian de interne si vicepremierul Matteo Salvini, transmit Reuters si AFP. Pe langa cei circa 30 de morti confirmati, numeroase persoane au fost grav ranite, a mentionat…

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…

- Bilantul victimelor prabusirii unei portiuni a unui viaduct rutier, la Genova, a ajuns la 22 de morti si opt raniti, a anuntat marti un reprezentant in domeniul transporturilor, relateaza The Associated Press.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa.

- O parte dintr-un pod important din apropierea orașului italian Genova, construit peste raul Polcevera și cunoscut drept puntea Morandi, s-a prabușit, viaductul traversand o autostrada. Zeci de oameni ar fi murit.

- Zeci de oameni din intreaga lume au auzit-o pe pioniera in aviatie, Amelia Earhart, si pe navigatorul acesteia, Fred Noonan, cerand ajutor printr-o statie radio, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit i...