- Corpurile a trei persoane au fost descoperite sambata de echipele de salvare printre ruinile podului rutier Morandi prabusit saptamana aceasta la Genova, ridicand astfel la 41 de morti bilantul victimelor chiar in ziua in care au loc funeralii nationale in acest oras din nord-vestul Italiei, relateaza…

- Cel putin 41 de oameni au murit dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, Conform celui mai recent bilant anuntat sambata de agentia de stiri ANSA.

- Guvernul italian a confirmat miercuri, la finalul unei sedinte a consiliului de ministri desfasurata la Genova, ca intentioneaza sa revoce concesiunea societatii care gestioneaza tronsonul de autostrada care s-a prabusit marti, provocand moartea a 39 de oameni, relateaza AFP. "Am anuntat deja ca vom…

- Bilantul prabusirii unui pod de pe o autostrada marti la Genova, in nordul Italiei, a crescut la 35 de morti, dintre care trei copii, a anuntat ministrul de interne, Matteo Salvini, informeaza miercuri France Presse, scrie Agerpres. "Bilantul a crescut, din pacate, la 35 de morti in tragedia…

- Un pod important s-a prabușit langa orașul Genoa din nordul Italiei, conform poliției locale, potrivit www.bbc.com. Podul face parte din autostrada A10 si este de aproximativ 100 de metri inalțime, potrivit presei italiene. Exista rapoarte neconfirmate potrivit carora s-ar putea ...

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…

- Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prabușit in apropiere de orașul Genova, a anunțat poliția italiana, relateaza postul BBC News. Se pare ca sunt zeci de morți. Podul, parte a autostrazii A10, are o inalțime de aproximativ 100 de metri, potrivit presei italiene, care relateaza ca mai multe vehicule…

