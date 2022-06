Pod peste Siret, rupt. O victimă O portiune din podul peste raul Siret, intre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabusit, joi, 9 iunie. Din primele informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt, in momentul in care podul s-a prabusit, pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara. Un barbat de 50 de ani a fost scos din autocamion de catre participanții […] Articolul Pod peste Siret, rupt. O victima apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ un nemtean din Silistea s-a ales cu dosar penal si a devenit pieton ■ in aceeasi abatere au cazut si alti conducatori auto ■ Un tinar in virsta de 33 de ani, din Silistea, a fost prins in trafic, la volan, cu o alcoolmie record. La data 7 iunie 2022, politistii Biroului Rutier din […] Articolul Beat…

- ■ faptul ca parcometrele din Roman sint programate sa incaseze stationarea de la o ora in sus nu este pe placul tuturor ■ reprezentantii primariei sustin ca este vorba de aplicarea unei hotariri de consiliu local, inclusa in planul de mobilitate urbana ■ Mai multi cetateni au sesizat pe paginile de…

- Un adolescent in virsta de 15 ani, a fost retinut pentru 24 de ore si ar putea fi arestat preventiv dupa ce a fost pus sub acuzare pentru savirsirea infractiunii de tilharie, victima fiind un adolescent cu un an mai mare. Totul s-a intimplat pe 4 aprilie 2022, dupa ce oamenii legii din cadrul Politiei…

- Un batran de 82 de ani a fost victima unui accident rutier produs sambata, 2 aprilie, in Rediu. Batranul, care se deplasa cu o bicicleta electrica, nu a acordat prioritate unui autoturism condus de o soferita de 34 de ani si a fost acrosat de acesta. “Astazi, 2 aprilie, in jurul orei 09.00, polițiștii…

- O data cu venirea primaverii este necesar sa faci anumite lucrari care nu doar ca ajuta estetic la un decor minunat, dar sunt benefice pentru regenerarea corespunzatoare a gradinii tale. Etape in realizarea lucrarilor la pomi Cand iarna incepe sa piarda din putere și se apropie vremea mai calda și dezghețul,…

- Circumstantele in care s-a produs un accident rutier, vineri, 25 martie, in urma caruia un autoturism s-a rasturnat, au fost stabilite de politistii nemteni. Conform acestora, accidentul a fost provocat de un tanar de 18 ani, din Girov, care s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere, motiv…

- O tigara aprinsa aruncata la intamplare a provocat un puternic incendiu, duminica, 20 martie, la un adapost de animale din Ghigoiesti. A ars constructia respectiva, in care se aflau 140 de ovine. „In data de 20.03.2022, la ora 15:42, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui incendiu produs…

- ■ ministerul a solicitat spitalelor sa comunice cum pot sa ingrijeasca refugiatii din Ucraina ■ in Neamt sint puse la dispozitie 123 de paturi la chirurgie si 122 pentru tratarea bolilor cronice ■ La solicitarea Ministerului Sanatatii, Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a realizat o estimare a…