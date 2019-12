Pod nou din zona Valea Ghinzii. Ca urmare a finalizarii lucrarilor la podul nou din zona Valea Ghinzii aducem la cunostinta publica redeschiderea lui incepand cu data de 18.12.2019. Pana in data 31.01.2020 de accesul auto va fi limitat pentru autovehiculele cu un tonaj mai mare de 3,5 tone. In cazul autovehiculelor cu tonaj mare se poate folosi in continuare calea de acces prin localitatea co ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

