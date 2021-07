Pod în construcție prăbușit parțial, șase victime (galerie foto) Un pod care trece peste raul Vedea s-a prabușit, joi dimineața, in localitatea Orbeasca de Sus, județul Teleroman, șase persoane fiind ranite, conform ISU Teleorman. Mai multe echipaje de ambulanța intervin la fața locului. Toate cele șase victime sunt barbați cu varste cuprinse intre 30 și 40 de ani. Persoanele ranite au fost transportate la spital cu multiple traumatisme, insa conștiente și cooperante. Conform primelor informații, podul era in reabilitare și o grinda a cazut de la o inalțime de aproximativ șase metri. Cinci dintre muncitori se aflau pe ea de la o inaltime de cinci – sase metri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentele se țin lanț in aceasta dimineața. Dupa impactul dintre doua trenuri marfare din Fetești și un alt accident feroviar mortal, o secțiune a unui pod din Teleorman s-a prabușit, fiind inregistrate șase victime. Cum s-a produs nenorocirea O secțiune a unui pod din localitatea Orbeasca, Teleorman,…

- Un pod care traverseaza raul Vedea din județul Teleorman s-a prabușit, joi dimineața, iar șase muncitori care lucrau la reabilitarea acestuia au fost raniți. Incidentul a avut loc in localitatea Orbeasca de Sus. Conform primelor informații, au fost raniți 6 muncitori care lucrau la reabilitarea podului.…

- Un pod care trece peste raul Vedea s-a prabușit, joi dimineața, in localitatea Orbeasca de Sus, județul Teleorman, sase persoane fiind ranite. Mai multe echipaje de ambulanța intervin la fața locului. Raniții sunt muncitori care executau lucrari la reabilitarea podului. In urma acestui eveniment au…

- Un pod care trece peste raul Vedea s-a prabușit, joi dimineața, in localitatea Orbeasca de Sus, județul Teleroman, șase persoane fiind ranite. Potrivit ISU Teleorman, podul ce trece peste raul Vedea in loc. Orbeasca de Sus s-a prabușit. Șase persoane au fost ranite. Mai multe echipaje de ambulanța intervin…

- Podul prabușit se afla in localitate Orbeasca de Sus și a fost construit in anul 1905. Este vorba despre o construcție din beton și metal. In momentul incidentului se faceau lucrari de reabilitare ale podului, iar cele șase persoane care au fost ranite sunt muncitori, noteaza Digi 24. La fața locului…

- Un pod care trece peste raul Vedea s-a prabușit, joi dimineața, in localitatea Orbeasca de Sus, județul Teleroman, patru persoane fiind ranite. Potrivit ISU Teleorman, podul ce trece peste raul Vedea in loc. ...

- Un pod care trece peste raul Vedea s-a prabușit, joi dimineața, in localitatea Orbeasca de Sus, județul Teleorman, patru persoane fiind ranite. Potrivit ISU Teleorman, podul ce trece peste raul Vedea in loc. Orbeasca de Sus s-a prabușit. Patru persoane au fost ranite. Reprezentanții…

- Un pod care trecea peste raul Vedea, in localitatea Orbeasca de Sus, s-a prabușit. Potrivit primelor informații, 4 persoane au fost ranite. La fața locului intervin 4 echipaje SAJ, o autospeciala de transport victime multiple și o descarcerare.Podul metalic peste raul Vedea a fost inaugurat in 1905,…