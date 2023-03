Stiri pe aceeasi tema

- Un pod din Targu-Ocna, județul Bacau, tranzitat zilnic de zeci de trenuri care se indreapta spre Brașov, sta sprijinit in stalpi șubrezi din lemn, potrivit G4media. Oamenii din zona spun ca situația este așa de mai multa vreme insa nimeni nu a luat nicio masura, in timp ce autoritațile locale spun ca…

