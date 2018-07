Stiri pe aceeasi tema

- Prabușire dramatica a podului de cale ferata de la Budila, din județul Brașov. S-a intamplat la numai 5 minute dupa ce a fost traversat de un tren plin cu calatori. Linia era intens circulata. Șase trenuri mergeau zilnic de la Brașov la Intorsura Buzaului.

- Un pod de cale ferata s-a prabușit in raul Tarlung, aflat sub cod roșu de inundații, in zona comunei Badila din județul Brașov. Astfel, a fost afectata linia Brașov – Intorsura Buzaului, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), transmite Mediafax. Podul de cale ferata s-a prabușit…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, nu sunt persoane afectate. Purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura, Oana Branzan, a precizat ca podul respectiv se afla pe sectie CF neinteroperabila Harman-Intorsura Buzaului, care este administrata de un gestionar privat. Circulatia pe…

- Podul peste calea ferata din comuna Budila, din județul Brașov, s-a rupt în doua, din cauza apelor involburate. S-a întamplat la zece minute dupa ce trecuse un tren cu pasageri.

- Zeci de locuinte din sapte localitati au fost inundate, in judetul Brasov, sambata dimineața, pe 30 iunie, in urma ploilor abundete din ultimele ore, peste o suta de pompieri fiind mobilizati pentru a scoate apa din gospodariile si locuintele oamenilor. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov,…

- Un accident rutier s-a petrecut, miercuri, in orașul Targu Secuiesc, din județul Covasna, in care a fost implicat un microbuz cu 18 calatori, care a fost lovit de un autoturism al carui șofer nu a acordat prioritate. O persoana a fost ranita, iar autovehiculul a fost avariat și nu iși mai poate continua…

- Un tren de calatori a luat foc dupa ce a fost lovit de fulger. S-a intamplat in apropiere de localitatea Vartoapele din județul Teleorman. Aproximativ 100 de persoane se aflau in acel moment in garnitura. Din fericire nu au fost victime. Furtuna din ultimele zile a provocat pagube materiale in multe…

- Un elicopter utilitar s-a prabușit la mica distanța de municipiul Turda, din județul Cluj. In aparatul de zbor se aflau doua persoane. Aeronava de mici dimensiuni era folosita la munci agricole, potrivit Romania TV. Din fericire, cei doi oameni aflați inauntru au reusit sa se salveze dupa ce au ieșit…