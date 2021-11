Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au decedat intr-un acident de elicopter in Germania, relateaza DPA. Potrivit unui purtator de cuvant, pentru moment nu se stie daca mai este vreo persoana care se afla in elicopter si inca nu a fost gasita. Anchetatorii incearca sa stabileasca unde a decolat elicopterul de tipul Robinson…

- Trei oameni au murit duminica intr-un accident de elicopter in landul Baden-Wuerttemberg, relateaza dpa preluat de agerpres. Potrivit unui purtator de cuvant, pentru moment nu se stie daca mai este vreo persoana care se afla in elicopter si inca nu a fost gasita. Anchetatorii incearca sa stabileasca…

- Finalizarea noului stadion din Sibiu, programata pentru martie 2022, va intarzia. Cel mai probabil, arena va fi gata in vara anului viitor. Șantierul arenei se confrunta cu mai multe dificultați. In primul rand, au fost descoperite probleme la structura de rezistența a tribunei principale. Conform publicației…

- Politistii timisoreni l-au prins, duminica, pe barbatul de 34 de ani, cu probleme psihice, care si-a ucis mama cu mai multe lovituri de lemn in cap, in locuinta din Timisoara, informeaza Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, barbatul a fost depistat in zona Garii de Est si nu a opus nicio…

- Claudiu Keșeru, fotbalistul echipei naționale a Romaniei, a declarat ca meciul cu Armenia din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, nu ar trebui sa puna probleme echipei. Trebuie sa aplice intocmai indicatiile tactice ale staff-ului tehnic pentru a castiga cele trei puncte. „Maine nu trebuie sa ne…

- Autoritatile germane au inregistrat aproximativ 4.200 de infractiuni legate de alegerile din 26 septembrie din tara, a consemnat ziarul Welt am Sonntag inainte de scrutin, conform agerpres. Cele mai multe dintre infractiuni au implicat daune materiale, inclusiv distrugerea afiselor electorale, se…

- Șase persoane, studenți și angajați, care au consumat luni bauturi de la automatele din Incinta Institutului pentru Știința Materialelor din cadrul Universitații Tehnice din Darmastadt, landul Hessa, Germania, au fost transportate de urgența la spital, cu stari de rau, relateaza

- Leipzig și Stuttgart dau startul etapei a 2-a din Bundesliga! Cele doua echipe se intalnesc in meci direct vineri, de la 21:30, pe „Red Bull Arena” din Leipzig! Oaspeții au inceput perfect noul sezon și s-au instalat in fruntea ierarhiei, dupa recitalul cu Greuther Furth! RB Leipzig a inceput cu stangul…