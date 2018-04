Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea oradeana este invitata sambata, 21 aprilie, intre orele 10:00 și 22:00, la un eveniment de excepție organizat de Universitatea din Oradea. „Universitatea altfel: 100 in 1” se dorește a fi o acțiune de referința in suita evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri. Instituții…

- Am intrebat-o pe doamna prefect Horgea ce finanțare primește Aradul pentru evenimentele de Centenar din partea Guvernului și in stilul caracteristic celor de la PSD ni s-a raspuns ca ei nu știu ce sa faca, cer doar fișe din fiecare județ al țarii”, a spus primarul. In replica, prefectul Florentina Horgea…

- Pe ordinea de zi a Comisiei de administratie a Camerei Deputatilor este inscrisa pentru marti Propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc. Ludovic Orban, președinte al PNL, s-a declarat impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala.…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Muzeul Bucovinei va emite o medalie aniversara și va organiza mai multe evenimente culturale. Prima acțiune dedicata Centenarului Marii Uniri, organizata de Muzeul Bucovinei, se va desfașura la Muzeul de Istorie, cand va avea loc vernisajul expoziției ...

- Roma se pregatește sa gazduiasca unul dintre cele mai importante evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri și comunitații romanești din diaspora. Este vorba despre cea de-a VIII-a ediție a Expo Romania-Italia, care va avea loc in perioada 4-6 mai, la Club Atlantico din capitala Italiei. Ediția…

- Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, IT-stii romani au dezvoltat o aplicatie gratuita pentru telefoanele mobile numita „CelebRo", prin care vor fi localizate adrese din Paris pe unde au trecut...

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat de judetul Maramures prin recuperarea unor case memoriale, un traseu turistic-istoric si un drum facut cu caruta trasa de cai din Sighetu Marmatiei pana la Alba Iulia, dar si un spectacol inedit de muzica populara romaneasca transpus pe muzica clasica, a declarat,…

