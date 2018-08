Pod de autostradă prăbuşit la Genova: Un cetăţean român, printre persoanele decedate, relevă MAE Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza MAE, care adauga ca, avand in vedere gravitatea incidentului, operatiunile complexe de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare. "O echipa consulara mobila, condusa de seful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului si la spitalele din zona pentru a acorda asistenta consulara. Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

