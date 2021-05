Stiri pe aceeasi tema

- Pana la urma cea mai constanta echipa din „D”-ul timișean a și reușit sa iși adjudece titlul de campioana. Pobeda a pierdut un singur meci, in rest a avut victorii pe linie reușind sa incheie mini-sezonul pe prima poziție. Astazi, dupa un meci nebun, Pobeda a invins Timișul Șag și și-a asigurat prezența…

- FC Viitorul a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Poli Iasi, in etapa a patra a play-out-ului Ligii I. Au marcat: Ciobanu '7 (p), Ciobanu '22 (p), Jo Santos ‘90+2 0-1, min. 7: Benzar a fost faultat in careu de De Iriondo, iar arbitrul a dictat penalti. Ciobanu…

- Etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput sambata, 24 aprilie, cu „capul de afiș" CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2. Victoria oltenilor face ca lupta pentru titlu sa devina… in trei, dupa ce, inițial, FCSB și CFR pareau singurele candidate. Runda s-a incheiat duminica, 25 aprilie, cu…

- Vești bune din tenisul romanesc. Sorana Cirstea a castigat turneul WTA de la Istanbul, romanca invingand in marea finala pe belgianca Elise Mertens, scor 6-1, 7-6. Castigatoarea turneului va obtine 29.200 de dolari si 280 de puncte, iar invinsa din finala va primi 16.398 de dolari si 180 de puncte.…

- Nu exista alta varianta de rezerva pentru iesirea din actuala pandemie decat vaccinarea in masa a populatiei. De succesul acestei campanii depind si ridicarea cat mai rapida a restrictiilor si a starii de alerta, a subliniat, vineri dimineața, presedintele Klaus Iohannis.

- Glasgow Rangers, cu internationalul roman Ianis Hagi pe banca de rezerve, a invins-o pe rivala Celtic Glasgow cu scorul de 2-0, duminica, in optimile de finala ale Cupei Scotiei la fotbal. Echipa antrenata de Steven Gerrard, care si-a asigurat de ceva vreme titlul in Premiership, s-a impus prin golul…

- Real Madrid a luta o opțiune importanta pentru calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. "Galacticii" au invins-o greu aseara pe Atalanta Bergamo in meciul din prima manșa a optimilor de finala. Real a jucat in superioritate numerica inca din minutul 17.

- Chelsea Londra a facut un pas catre sferturile de finala ale Ligii Campionilor. „Aristocrații” au invins pe Atletico Madrid cu 1-0 in prima manșa a optimilor grație unui gol senzațional al lui Olivier Giroud.