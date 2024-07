Stiri pe aceeasi tema

- Doua galaxii, supranumite Pinguinul și Oul, au fost surprinse de telescopul spațial James Webb. Lansat pe 25 decembrie 2021, telescopul Webb a oferit primele sale observații științifice ale Universului pe 12 iulie 2022, conform CNN.

- In ziua de 30 iunie 1905, Albert Einstein a publicat in revista științifica Annalen der Physik lucrarea sa „Asupra electrodinamicii corpurilor in miscare”, in care a prezentat Teoria relativitații restranse. Albert Einstein (n. 14 martie 1879, Ulm, Imperiul German – d. 18 aprilie 1955, Princeton, New…

- Telescopul spatial Hubble, care a revolutionat astronomia in ultimii 30 de ani, va fi retras treptat din functiune printr-o reducere a orelor de observare, au anuntat, marti, oficiali ai NASA, informeaza AFP, citata de Agerpres.Probleme de stabilitate au aparut in ultimele luni la unul dintre cei trei…

- Etapele evoluției universului. Universul este inițial un amestec extrem de fierbinte, dens, aproape omogen de fotoni și materie, strans cuplate sub forma de plasma. Cosmologia moderna iși are radacinile in observarea faptului ca universul este in expansiune (Edwin Hubble, 1929) și a constatarii ca…

- Datele oferite de telescopul spațial James Webb la finalul anului 2023 indicau prezența unui compus organic (dimetil sulfura) care este produs de forme de viața (pe Terra, el este produs de fitoplancton) pe o planeta din constelația Leo, aflata la circa 120 de ani lumina fața de Pamant. Un studiu recent…

- Telescopul spațial James Webb a realizat o prognoza meteo pentru exoplaneta WASP-43b. Telescopul spațial James Webb (JWST) a intocmit o prognoza meteo pentru exoplaneta indepartata WASP-43b. In aceasta lume se așteapta vint extrem, temperaturi insuportabil de ridicate și un strat dens de nori de piatra,…

- Telescopul spațial James Webb a captat cele mai clare imagini in infraroșu de pana acum ale unei porțiuni marite a unuia dintre cele mai distinctive obiecte de pe cerul nostru, Nebuloasa „Cap de Cal”. Aceste observații arata varful „coamei calului” sau marginea acestei nebuloase intr-o lumina cu totul…

