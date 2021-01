Poate sau nu un angajat să-și cumpere poliță medicală: Comentariul CNAM CHIȘINAU, 24 ian – Sputnik. Persoanele angajate nu pot cumpara prima de asigurare medicala obligatorie in suma fixa in mod individual. Salariații fac parte din categoria de platitori ai primei AOAM in forma de contributie procentuala din salariu si alte recompense, prevazute prin lege. Aceste persoane dețin statut de persoana asigurata angajata, astfel ele nu pot beneficia de dreptul de a procura polița de asigurare, pentru care, daca este cumparata pana la 31 martie costa la jumatate de preț mai ieftin, iar pentru unele categorii de persoane chiar și pana la 70%. © Sputnik / Miroslav RotariCat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

