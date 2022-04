Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat luni ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters. Vorbind…

- Atacul rusesc asupra Kievului a lasat multe pagube in urma, chiar daca pompierii s-au luptat sa mai reduca din pagubele produse. Zona rezidențiala Shevchenkivskyi din Kiev a suferit pagube mari din cauza unui atac rusesc miercuri (16 martie). Un bloc de apartamente a fost grav avariat, in timp ce pompierii…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski i-a mulțumit președintelui american Joe Biden pentru interzicerea petrolului, carbunelui și gazelor rusești de pe piețele americane intr-o declarație inregistrata marți (8 martie) și incarcata miercuri (9 martie). Biden a interzis importurile rusești de petrol…

Sute de militari rusi au fost capturati de fortele ucrainene, a anuntat duminica presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite dpa.

- Universitatea Craiova intalneste astazi, de la ora 17.30, in deplasare, pe CS Mioveni. Alb-albastrii vor intra in teren cu tricouri personalizate, fiind solidari cu poporul ucrainean, in contextul razboiului inceput de Rusia lui Vladimir Putin. „UNIȚI PENTRU UCRAINA! Astazi nu este doar despre fotbal,…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut, duminica, noi declarații ce vizeaza Rusia, dupa ce Vladimir Putin a decis invazia Ucrainei. Unul dintre anunțurile șefei CE este istoric! Liderul european a decis noi sancțiuni pentru Moscova, in a patra zi de razboi. Iata despre ce este…

- Dupa ce Vladimir Putin a decis invadarea Ucrainei, avioanele rusești nu mai pot zbura aproape nicaieri in spațiul aerian occidental, arata o sinteza BBC. Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene

- In timp ce armata din Ucraina se lupta din greu cu forțele ruse, romii s-au gandit la o soluție și au trecut la fapte. Aceștia au furat un tanc rusesc, iar forțele lui Vladimir Putin au ramas fara un vehicul de lupta.