Poate Putin să câștige? – analiză Politico Se asteapta un asalt rusesc in Donbas, dar totul va depinde daca Rusia a remediat defectele majore din logistica și coordonare, scrie Politico. „Sunt rau și infricoșator, cu gheare și dinți”, l-a avertizat Vladimir Putin pe David Cameron atunci cand fostul premier britanic l-a presat cu privire la utilizarea armelor chimice de catre aliatul Rusiei in Siria, Bashar al-Assad, și a discutat cat de departe era pregatita sa mearga Rusia, conform unei analize Politico . Potrivit principalului consilier pentru politica externa al lui Cameron, John Casson, citat intr-un documentar BBC, Putin a continuat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acelasi timp, Ministerul rus al Apararii a acuzat - duminica - Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova ca a comis crime de razboi si ca a tintit civili intr-o operatiune sub steag fals, potrivit Reuters, preluat de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca este "posibil" ca in acest an sa inceapa discutii oficiale pentru aderarea tarii sale la Uniunea Europeana, relateaza AFP."Ce am convenit cu adevarat astazi?", a remarcat Zelenski in traditionala sa interventie zilnica de seara, la finalul…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz considera ca nu sunt sanse pentru un final negociat al razboiului dintre Rusia si Ucraina decat dupa ce Moscova va fi de acord sa-si retraga fortele din teritoriile ocupate, transmite vineri DPA și Agerpres. ”In momentul in care ei vor anunta ca retragerea trupelor…

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa

- Președintele Volodymyr Zelenski a declarat sambata (31 decembrie) ca singura sa dorința pentru toți ucrainenii pentru 2023 este sa obțina victoria in fața Rusiei. „Va doresc tuturor un singur lucru – victoria. Și acesta este principalul lucru. O singura dorința pentru toți ucrainenii”, a declarat Zelenskiy…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a susținut vineri presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters. „Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a afirmat vineri, Vladimir Putin, transmite Reuters și Agerpres . ”Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice pret…

- Elevi și profesori din toata Rusia au trecut prin anchete disciplinare dupa ce și-au exprimat liber opiniile cu privire la razboiul din Ucraina. O fata de clasa a V-a a fost chiar reținuta de poliție pentru un avatar pe un grup de chat in culorile galben și bleu și fiindca nu s-a dus la orele de educație…