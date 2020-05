Stiri pe aceeasi tema

- China si Statele Unite sunt "in pragul unui nou Razboi Rece", a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati la sfarsitul anului trecut…

- Pentru administrația Trump, noul coronavirus s-a propagat de la Institutul de Virusologie din Wuhan. Miercuri, secretarul american de stat Mike Pompeo a declarat ca, daca nu au „certitudinea”, Statele Unite dispun de „ dovezi semnificative” ca noul coronavirus provine dintr-un laborator din Wuhan, oraș…

- Aratat cu degetul de Statele Unite, Institutul de virologie chinez acuzat ca se afla la originea noului coronavirus studiaza unii dintre cei mai periculoși agenți patogeni din lume, scrie AFP. Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, spune ca deține probe "imense"- dar nu și certitudinea…

- Statele Unite nu au certitudine, dar exista "dovezi semnificative" privind raspandirea coronavirusului dintr-un institut de cercetare, afirma secretarul de Stat Mike Pompeo, in timp ce China a respins acuzatiile, catalogandu-le drept "denigratoare", anunța MEDIAFAX.Mike Pompeo a reiterat miercuri…

- O scriitoare chineza care a tinut un jurnal in perioada de izolare la domiciliu in Wuhan, epicentrul pandemiei de COVID-19, a fost catalogata drept "tradatoare" si acuzata de nationalistii chinezi ca alimenteaza criticile la adresa tarii lor, dupa ce a decis sa publice acele texte in strainatate, informeaza…

- Reporter: Criza Covid-19 poate sa accelereze avansul Chinei in fata Statelor Unite și sa conduca la o forma de paritate strategica intre cele doua țari? Mathieu Duchatel: China percepe criza ca pe un moment de slabiciune americana și incearca sa profite de aceasta oportunitate pentru a convinge comunitatea…

- Oficiali chinezi au încercat sa influențeze responsabili guvernamentali germani, cu speranța de a obține comentarii pozitive legate de gestionarea epidemiei de coronavirus de catre Beijing, scrie duminica ziarul german Die Welt, preluat de AFP.Înalți funcționari și angajați ai ministerelor…

- Trei tulpini diferite ale coronavirusului care provoaca COVID-19 s-au raspandit in lume.Tulpina originala din Wuhan este cea care a imbolnavit 500.000 oameni in Statele Unite.In Europa s-au raspandit mai mult celelalte doua tulpini. Geneticienii au facut harta raspandirii coronavirusului in lume. „In…