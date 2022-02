Poate neștiut: Satul românesc în care se află un muzeu impresionant Romania este oaza multor lucruri frumoase, impresionante, pe care puțini le știu. In contextul cultural european este important sa nu omitem faptul ca țara noastra nu este numai un „imperiu al problemelor”. In județul Salaj (mai exact in satul salajan Brusturi) exista unul dintre cele mai impresionante muzee dedicate Radioului Public din Romania. Colecția cuprinde intre altele sute de aparate radio, unele unice in țara noastra. Colecția cuprinde sute de publicații, toate fiind dedicate in intregime Societații Romane de Radiodifuziune. Povești, prezentari de artiști, programe radio, evenimente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

