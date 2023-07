Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous (42 de ani) a comentat absența lui Andrea Compagno (27 de ani) din echipa de start pentru derby-ul cu Dinamo. FCSB - Dinamo e liveTEXT AICI de la ora 21:30 Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in prima parte a zilei, staff-ul tehnic al celor de la FCSB a decis sa inceapa derby-ul…

- FCSB a debutat cu o victorie in noul sezon, 3-1 in deplasarea cu FCU Craiova. Elias Charalambous, antrenorul vicecampioanei, a fost incantat de atitudinea elevilor lui. Elias Charalambous, dupa victoria FCSB-ului cu FCU Craiova „Știam care sunt punctele forte ale lui FCU Craiova , sunt foarte bucuros…

- Jaqueline Cristian (25 ani, 133 WTA) s-a calificat, miercuri, in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a dispus in doua seturi, 6-3, 6-4, de italianca Lucia Bronzetti (47 WTA). Intr-un meci intrerupt de ploaie, Cristian si-a adjudecat victoria fantastica in mai putin de…

- Sibienii de la Hermannstadt l-au convins pe mijlocașul Chindiei, Cristi Neguț, cu un contract pe doi ani și un salariu de 7.000 de euro lunar, ce va crește in 2024/2025 la 8.000 pe luna. Jucatorul era dorit și de FCU Craiova, U Cluj și FC Argeș. FC Hermannstadt a bifat astazi prima achiziție pentru…

- Președintele Turciei pare ca va fi stabilit intr-un al doilea tur de scrutin. Dupa votul de duminica, principalii contracandidați au ieșit cu mesaje catre alegatori in care transmit ca victoria este aproape.

- Echipa italiana Verona a invins duminica, in deplasare, formatia Lecce, scor 1-0, intr-un meci al etapei a 34-a din Serie A, informeaza news.ro.Unicul gol al meciului a fost inscris de Cyril Ngonge, in minutul 71. Jucatorul belgian intrase pe teren de numai sase minute. CITESTE SI Ligue 1: PSG…

- Rivaldinho, 28 de ani, s-a ințeles cu Gica Hagi și urmeaza sa semneze cu Farul. Atacantul brazilian iși reziliase contractul cu CSU Craiova in urma cu 4 zile. Rivaldinho nu sta prea mult timp pe tușa. Sursele GSP.RO susțin ca fiul marelui Rivaldo va reveni la Farul unde a mai jucat in urma cu 3 ani.…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul lui Rapid, a explicat dupa victoria cu CFR Cluj, 3-1, cum l-a transformat pe Marko Dugandzic (29) intr-un veritabil marcator. Croatul a inscris de doua ori seara trecuta. Transferat vara trecuta de la CFR Cluj, Marko Dugandzic are un prim sezon de grație la Rapid.…