Poate fi vizitat și noaptea: Cel mai mare muzeu temporar din București Cea de-a 7-a ediție Art Safari a inceput deja pe 11 septembrie 2020, in Victoria Tower, dar și in AFI Cotroceni, marcand anul acesta premiera a doua spații distincte. Programul expozițional dureaza pana pe 20 septembrie. In total, muzeul temporar gazduiește 11.000 de metri patrați de arta romaneasca de patrimoniu și contemporana, dar și arta internaționala. Este vorba despre aproximativ 800 de lucrari de arta, care provin din colecțiile a 18 muzee și din 84 de colecții private. Piesa de rezistența a ediției din acest an il reprezinta o substanțiala expoziție dedicata pictorului Sabin Balașa, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

