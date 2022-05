Poate fi văzut de toți vizitatorii: Unde se află Sfântul Graal, paharul jertfei din care a băut Iisus la Cina cea de Taină Un renumit artefact biblic din Noul Testament este Sfantul Graal – paharul jertfei din care a baut Iisus la Cina cea de Taina. Este unul dintre cele mai cunoscute simboluri creștine, fiind, de asemenea și una dintre cele mai importante surse de credința. Din punct de vedere etimologic, graal vine din limba franceza veche si inseamna un vas din lut sau metal. Mai tarziu a fost asociat cu un potir. Initial artefactul in sine era considerat a fi un vas simplu din lut, folosit de evreii antici pentru a bea vin. Mai apoi imaginarul feudal l-a transformat intr-un potir din aur. „Obișnuiesc sa spun ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

