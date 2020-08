Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii susține ca noul coronavirus nu poate fi transmis prin alimente, dupa ce China a anuntat ca a descoperit virusul care provoaca noua boala COVID-19 in alimente de import, relateaza agentiile internationale de presa, citate de agerpres. "Nu credem ca coronavirusul se poate…

- BUCURESTI, 13 aug – Sputnik, Doina Crainic. Dezvoltarea unui vaccin nu poate rezolva problema coronavirusului. Potrivit directorului general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, „nu exista și nu poate exista niciodata un panaceu”. Un cercetator de la CNRS, Francois Renaud, spune acelasi lucru,…

- CHIȘINAU, 10 aug - Sputnik. De luni, 10 august, in Republica Moldova este permisa redeschiderea piscinelor, a caror activitate a fost sistata in martie, din cauza riscurilor de raspandire a COVID-19. © AFP 2020 / JOEL SAGETNumarul infectarilor cu COVID-19 crește alarmant in Chișinau: Spitalele sunt…

- CHIȘINAU, 4 aug – Sputnik. Potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea California din San Francisco, citați de Medical Xpress, faptul ca sistemul imunitar lupta impotriva coronavirusului imediat ce acesta patrunde in organism poate inrautați ulterior boala. In plus, virusul poate afecta si…

- BUCURESTI, 30 iul – Sputnik. Noile rachete de croaziera de la bordul submarinelor rusești par a fi o adevarata durere de cap pentru Statele Unite, judecand dupa cuvintele lui Glen VanHerck, locotenent general al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, scrie Sputnik France.Submarin rusesc secret - Imagini…

- PodcasturiSunt oare protejați fumatorii de COVID-19: Iata ce spune vicedirectorul ANSP Un studiu realizat de cercetatorii chinezi releva ca fumatorii bolnavi de COVID-19 au șanse mai mari sa dezvolte complicații grave pentru sanatate, decat nefumatorii. ”Persoanele care sufera de boala obstructiva…