Stiri pe aceeasi tema

- Metoda sigura care ucide coronavirusul! Vezi ce spun experții straini Expertii de la Universitatea Johns Hopkins au realizat o nota detaliata, pe baza tuturor informațiilor care se știu pana acum despre coronavirusul din China și au stabilit natura virusului SARS-CoV-2, dar și masurile de care trebuie…

- Doi barbati au fost acuzati de terorism, dupa ce au tusit intentionat spre alte persoane si au spus ca sunt infectati cu noul coronavirus. S-a intamplat in SUA, iar unul dintre cei doi, in varsta de 59 de ani, s-a aplecat catre o angajata a unui supermarket din New Jersey. Aceasta ii ceruse individului…

- Astazi, la „Acces Direct”, s-a discutat subiectul care se afla pe buzele intregii planete in ultimele zile: pandemia de COVID-19. Invitat in platoul emisiunii a fost chiar medicul Ștefan Ion, care a facut cateva precizari despre un mesaj viral propagat pe rețelele de comunicare privata.

- Expertii estimeaza ca milioane de oameni ar putea fi infectati cu COVID-19, iar sistemele medicale din intreaga lume vor fi intinse la limita. In aceste conditii, medicii trebuie sa inceapa sa isi puna intrebari grele: daca resursele devin limitate, pe cine vor salva? Cine traieste si cine moare?Problema…

- Un nou bilant al epidemiei cauzate de noul coronavirus indica 2.004 morti in China, dupa anuntarea miercuri de catre autoritatile din provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei, a 132 de noi decese, relateaza AFP, citata de Agerpres.Coronavirusul a ucis 2.004 persoane in intreaga China, marea majoritate…

- Expertii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA au explicat care sunt modalitatile prin care coronavirusul se transmite de la o persoana la alta, noteaza Mediafax. COVID-19 are o perioada de incubatie de aproximativ 14 zile. Daca o persoana este testata prea devreme, virusul…

- Coronavirusul se raspandește rapid. Oamenii sunt tot mai panicați, poate și din cauza bilanțului: 630 de decese și 30.000 de infestați pana acum. In spațiul online apar tot mai multe mituri care agraveaza situația existenta. Specialiștii demonteaza miturile și fac apel la calm. Maștile de fața nu sunt…