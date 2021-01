Stiri pe aceeasi tema

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Democratul Joe Biden s-a declarat din nou increzator in victorie, dupa ce a intors scorurile in favoarea sa in doua dintre statele cheie Pennsylvania si Georgia. Discursul sau de sapte minute si jumatate, care se dorea initial unul al triumfului, a fost atenuat, pentru ca numararea voturilor continua…

- Statul american Georgia, unde democratul Joe Biden si presedintele republican Donald Trump sunt aproape la egalitate in scrutinul prezidential american, va efectua o renumarare a voturilor, potrivit secretarului de stat local Brad Raffensperger, transmite AFP. Cursa in Georgia ''ramane prea…

- Echipa de campanie a presedintelui SUA Donald Trump si republicanii din statul Georgia au intentat proces pentru suspendarea numararii voturilor, fiind al treilea demers legal cu privire la numararea voturilor in alegerile din SUA, relateaza DPA, citata de Agerpres. In cadrul procesului un judecator…

