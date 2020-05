Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a suspendat temporar marti cerinta de a purta masti in public, ca raspuns la un val de caldura ce a cuprins tara, informeaza dpa. Cerinta de a purta masti va fi relaxata pana cel putin vineri, a precizat Ministerul Sanatatii. Elevii nu mai sunt obligati sa poarte mastile in timp ce se afla…

- Toți ce care nu respecta aceasta masuri vor fi sancționați conform legislației in vigoare. Deși purtarea maștii ne protejeaza impotriva noului coronavirus cand suntem in spații aglomerate, exista, conform specialiștilor, anumite categorii de persoane care nu pot purta un astfel de echipament de protecțe.…

- Premierul Ludovic Orban spune ca autoritatile vor anunta reguli de conduita care trebuie respectate si recomandari privind prevenirea transmiterii SARS-Cov-2 cu o saptamana inainte de ridicarea restrictiilor impuse prin ordonantele militare.

- Alexandru Rafila a comentat, la Romania TV, miercuri seara, decizia lui Klaus Iohannis de a impune purtarea in spațiile publice inchise a unor maști de protecție. Rafila spune ca autoritațile trebuie sa decida ce tip de maști vor fi purtate, pentru ca cele medicale, cele de unica folosința, sunt…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Faget a decis ca purtarea maștii este obligatorie, dupa ce un tanar a fost infectat cu coronavirus. Masura de a purta masca este valabila din 11 aprilie. Masca va trebui purtata in spații publice. Se pot folosi maști medicale, maști de panza, eșarfe sau…