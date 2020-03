Poate coronavirusul să reziste pe tălpile pantofilor? Specialiștii in boli infecțioase avertizeaza ca noul coronavirus ar putea supraviețui pe talpile pe baza de cauciuc, piele și PVC, timp de cinci zile sau mai mult.Experții le recomanda oamenilor sa poarte incalțaminte care poate fi spalata la mașina de spalat rufe.Citește continuarea pe tabu.ro Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Coronavirusul poate supraviețui pe multe suprafețe, inclusiv manele ușilor, cutii de carton și carucioare. Acum, spre surprinderea tuturor, experții numesc incalțamintea drept un „mediu propice de reproducție" pentru germeni.

