Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a calificat cu primul timp in finala probei de 200 metri liber la Jocurile Olimpice, cu cel mai bun timp de 1:44,53 de sutimi.Sportivul s-a calificat in ultimul act cu cel mai bun timp. Finala este programata luni, 29 iulie, de la ora 21:40.

- David Popovici s-a calificat in aceasta seara in finala probei de 200 de metri liber, urmand ca maine seara sa lupte pentru prima sa medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Romanul a intrat cu cel mai bun timp in semifinale și și-a menținut forma excelenta și in penultimul act al concursului. Sportivul…

- Inotatorul David Popovici s-a calificat in semifinale la proba de 200 metri liber cu cel mai bun scor: 1 minut, 45 de secunde și 65 de sutimi.Sportivul a fost primul primul care a incheiat proba de 200 metri...

- David Popovici a obținut cel mai bun timp din seriile de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice și s-a calificat in semifinale. Inotatorul roman a fost cel mai rapid fara sa forțeze și s-a impus fara emoții in fața rivalilor de la Paris. David a evoluat in seria 4 de calificare (n.r ultima),…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatul European de natație de la Belgrad, cu cel mai bun timp.Sportivul roman in varsta de 19 ani a scos un timp de 1:46.?...

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber cu cel mai bun timp, la Campionatul European de natatie de la Belgrad. Sportivul dantrenat de Adrian Radulescu a concurat in seriile probei de 200 de metri liber, pe care le-a incheiat cu cel mai bun timp: 1:45.44. Semifinalele sunt…

- David Popovici s-a calificat, marti seara, in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Campion european en titre la 100 m si 200 m liber, David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie…

- David Popovici, campionul european en titre la 100 m si 200 m liber, s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Romanul a fost singurul sportiv din finala care a coborat sub 48 de secunde.