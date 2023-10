Poate cererea de petrol să reziste la pumnul de 100 de dolari pe baril? Poate economia globala sa reziste la un petrol care se tranzacționeaza la 100 de dolari pe baril anul viitor? Pentru ca un preț cu trei cifre nu ar insemna doar energie scumpa, ci și o noua ascensiune a dolarului. Combinația dintre barilul scump și un dolar in plina expansiune ar putea face din țiței o […] The post Poate cererea de petrol sa reziste la pumnul de 100 de dolari pe baril? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

