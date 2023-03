Stiri pe aceeasi tema

- Economistii chestionati de Reuters au estimat ca inflatia va incetini la 10,3%, dupa ce rata a coborat la 10,5% in decembrie. Inflatia a incetinit constant de cand a atins un maxim din ultimii 41 de ani, de 11,1%, in octombrie. IPC de baza, care nu include alimente, energie, alcool sau tutun, a fost…

- Nivelul ridicat al inflatiei reclama monitorizarea atenta a evolutiilor de pe piata muncii, date fiind si problemele structurale cronice ale acesteia, precum si majorarile de salarii efectuate in debutul anului in sectorul bugetar, dar si in cel privat, se arata in Minuta sedintei de politica monetara…

- Unul dintre cele mai cautate locuri de munca din Romania este acela de preot. Insa, mulți dintre romani se intreaba la ce suma pot ajunge salariile preoților. Salariul preoților difera in funcție de gradul de incadrare și al studiilor. Astfel ca, un preot cu studii medii incaseaza, mai nou, in jur de…

- In anul 2023, prețurile proprietaților rezidențiale din Dubai ar putea sa creasca mult mai incet, la capatul unui an record, care a inregistrat o crestere de peste 60% a totalului de unitati vandute, potrivit uneia dintre cele mai mari firme de consultanta imobiliara din oras. Preturile ar urma sa creasca…

- Miniștrii moldoveni ar putea avea un salariu de peste douazeci de mii de lei, anunța ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari. Potrivit demnitarului, acest lucru este binevenit pentru ca miniștri nu primesc salarii in plic și trebuie sa fie remunerați corespunzator cu complexitatea și…

- Ce salariu are un primar de comuna din Romania. Cat ajunge sa caștige lunar. Salariile primarilor s-au majorat in urma cu cațiva ani. Sumele difera insa in funcție de numarul de locuitori ai orașului respectiv. Spre exemplu, primarii orașelor cu peste 100.000 de locuitori caștiga lunar 15.600 de lei,…

- Daca Guvernul și Parlamentul din București ar anunța a doua zi dupa unire ca salariile și pensiile din R.Moldova cresc la nivelul celor din Romania, atunci 80% din cetațeni, inclusiv vorbitorii de limba rusa, ucraineana sau evrei au spus ca vor vota pentru Unirea R. Moldova cu Romania

- Muncitorii Royal Mail au organizat vineri (9 decembrie) un miting in apropierea Casei Parlamentului, in centrul capitalei. Marea Britanie se afla in mijlocul unui val de acțiuni sindicale atat in sectorul public, cat și in sectorul feroviar privat, care se bazeaza in mare masura pe subvenții guvernamentale,…