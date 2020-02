Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara a lansat anuntul de licitare a contractului pentru proiectarea executia reabilitarii pentru noua kilometri de retea termica primara, respectiv 20 de kilometri de retea secundara. Vorbim despre un contract gigant, de peste 30 de milioane de euro. Firma sau grupul de firme castigatoare…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a criticat, duminica, pe acei colegi din PSD dispusi sa faca intelegeri cu PNL pentru a nu avea contracandidati puternici si sa se mentina „la butoane”. Acesta le-a prezentat social-democratilor un program in mai multe puncte cu ce ar trebui sa faca in perioada urmatoare…

- Primaria Timisoara mai incearca o data, a patra oara si la sase ani de la lansarea ideii, sa gaseasca o firma dispusa sa construiasca doua strazi, intre blocuri, locatia viitorului campus Lenau si Penitenciarul Popa Sapca. Iar pentru a atrage macar interesul, alesii locali au decis sa adauge aproape…

- Primaria Timisoara a facut primul pas concret spre realizarea uneia dintre cele mai mari si importante investitii edilitare din oras. Ca dovada ca atunci cand vorbim de fonduri europene si conditiile sunt stricte si lucrurile merg bine, la doar cateva luni de la adoptarea de catre consilul local proiectului,…

- Craciunului ii sunt asociate traditii si ritualuri dintre cele mai diverse. Este impodobit bradul, copiii si adultii colinda, primesc daruri, iar inainte de Craciun este bine sa tii post ca sa ai sanatate si noroc, scrie news.ro.Nasterea lui Iisus a inceput sa fie sarbatorita din secolul al…

- Un accident feroviar s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, in gara ploiești Triaj, acolo unde un tren de calatori a fost lovit de un marfar. in urma impactului, 11 persoane au fost ranite, una in stare mai grava fiind preluata de un elicopter SMURD.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile…

- daca miinile tale s-ar face cuvinte aș muri din preamingiiere neatinsule cu aripi de taina despietrita, metafora m-ar cauta pina-n afunzimile fricii epitetul m-ar stringe in brațe fara scapare iubirea travestita in indiferența dezmierdul in sfada coloana infinitului in dor circumscris ca sa te pot…

- Ministerul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, vineri, ca a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare in cadrul proiectului „Construirea Spitalului Regional de Urgenta Iasi” si servicii de asistenta tehnica. Valoarea estimata a contractului depaseste 63 de milioane de lei, iar toti…