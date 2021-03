PNRR/România are în plan crearea unui Registru naţional digital…

Romania va avea un Registru national digital al cladirilor si va dezvolta centre-pilot destinate recuperarii materialelor de constructii istorice si reutilizarea lor, conform capitolului 5 din Pilonul I al Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), intitulat "Valul renovarii - Fondul pentru reabilitarea verde si seismica". Potrivit documentului publicat vineri, autoritatile romane au in plan realizarea unui cadru normativ simplificat si actualizat care sa sprijine implementarea investitiilor in tranzitie spre cladiri verzi si reziliente. In acest context, ar urma sa fie instituit un…