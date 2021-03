Stiri pe aceeasi tema

- Planul National pentru Relansare si Rezilienta are prevazut in componenta 3 Broadband si 5G a Pilonului II – „Transformarea digitala” un buget initial de negociere de 650 milioane euro pentru alinierea strategiei nationale in domeniul conectivitatii digitale la obiectivele UE 2025. De asemenea, planul…

- Guvernul a anuntat ca se va reuni vineri, in sedinta, pentru a dezbate, in prima lectura, Planul National de Relansare si Rezilienta. O sedinta de lucru pe tema PNRR a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni, unde seful statului, Klaus Iohannis, i-a convocat pe presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic…

- Guvernul este dedicat in aceasta perioada trup si suflet finalizarii Planului National de Redresare și Reziliența (PNRR), un program maret care va scoate Romania din mocirla economica gratie banilor pe...

- Guvernul a decis sa mearga la negocierea primei forme a Planului National de Reforma si Rezilienta cu o suma mai mare decat cea alocata, probabil in jur de 135%, a declarat marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la o dezbatere organizata de Comisia pentru Afaceri…

- Autoritatile vor solicita aproximativ 550 de milioane de euro prin Programul National de Relansare si Rezilienta pentru doua dintre marile proiecte ale judetului Brasov – aproximativ 250 de milioane de euro pentru trenul metropolitan si 300 de milioane pentru spitalul regional, a declarat, joi, senatorul…

- „Vom avea sedinta a Biroului Politic Național in fiecare luni, la ora 10.00 dimineata. Au fost cateva teme dezbatute si cred ca cea mai importanta este motiunea pe sanatate, motiunea simpla.„Incompetenta si lipsa de asumare ucid – Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea romanilor”. Aceasta motiune…

- Guvernul va acționa pentru reducerea deficitului astfel incat sa mențina perspectivele de relansare și creștere economica pentru perioada urmatoare, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și comisarii europeni Valdis Dombrovskis și Paolo Gentiloni pe teme de buget și PNRR. Ministrul…

- BNS a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca trebuie valorificata oportunitatea alocarilor semnificative pentru reducerea decalajelor, dar si pentru o dezvoltare sustenabila, mentionand ca pana la finalul anului 2022 datoria publica va depasi 60% din PIB. “Avem nevoie de un nou model de…