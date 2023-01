PNRR, un eșec? BNR trage un mare semnal de alarmă Banca Naționala a Romaniei critica, in ultimul Raport al stabilitații financiare, ritmul lent al absorbției fondurilor europene, in special prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Acest ritm este plasat de Banca Centrala la categoria de risc sistemic la adresa stabilitații financiare a Romaniei. Romania continua sa inregistreze rate mai reduse de absorbție a fondurilor europene (69 la suta), ceea ce plaseaza Romania in a doua parte a clasamentului țarilor din UE, in urma țarilor din regiune, date pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, 8 noiembrie 2022). Creșterea capacitații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

