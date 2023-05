PNRR-ul condamnă România la colaps energetic. Fără cărbune, blackout-ul este iminent In 15 martie 2023, Marcel Boloș ne anunța ca suntem tot mai aproape de a primi cele 3,2 miliarde de euro din cererea de plata numarul 2 din PNRR. Banii nu au venit și nici nu vor veni pana Romania nu va respecta intocmai PNRR-ul sinucigaș, care prevede dezafectarea tuturor termocentralelor pe carbune. Situația este […] The post PNRR-ul condamna Romania la colaps energetic. Fara carbune, blackout-ul este iminent first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

