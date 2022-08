PNRR: Termenul pentru proiectele de hidrogen a fost prelungit până la 31 august Termenul de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare prin „Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv Sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza” a fost prelungit pana la data de 31 august, a anuntat pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Este vorba despre masura de investitii I.2 – Infrastructura de distributie a gazelor regenerabile, precum si capacitatile de productie a hidrogenului verde si / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice – sub-masura 2.2 – Sprijinirea investitiilor in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

