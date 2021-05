Stiri pe aceeasi tema

- PNL și USR-PLUS au decis majorarea varstei de pensionare pana aproape de 70 de ani, in condițiile in care speranța de viața pentru un barbat, de exemplu, este de 69 de ani. Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si pensiile s-au aflat printre temele discutate marti de liderii coalitiei…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, luni, la ora 16,00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta cu premierul Florin Citu, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor si cu ministrul Investitiilor si…

- Guvernul va analiza si dezbate, in sedinta de vineri de la ora 13.00, in prima lectura, Planul National de Redresare si Rezilienta. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al…

- Guvernul a anuntat ca se va reuni vineri, in sedinta, pentru a dezbate, in prima lectura, Planul National de Relansare si Rezilienta. O sedinta de lucru pe tema PNRR a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni, unde seful statului, Klaus Iohannis, i-a convocat pe presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca in cadrul ședinței de lucru pe tema Planului de Redresare și Reziliența, de ieri, 17 martie, presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța sustinerii Ministerului Sanatatii si a ministrului Vlad Voiculescu, relateaza Agerpres. „Presedintele a fost foarte…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat ca liderii coaliției de guvernare și premierul Florin Cițu vor merge la Cotroceni pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis despre Programul Național de Reziliența și Redresare. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul AstraZeneca`…

- Senatul si Camerei Deputatilor se reunesc in plen comun, miercuri, de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica…

- Orban: PNRR reprezinta, in acest moment, prioritatea coaliției de guvernare Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban. Foto: Arhiva/ Agerpres Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care vor fi alocați banii europeni destinați înlaturarii efectelor crizei sanitare, reprezinta…