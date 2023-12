Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE a transmis astazi, 15 decembrie 2023, Comisiei Europene cea de a treia cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR , ceea ce inseamna o finantare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania.Ministerul…

- Romania a trimis spre aprobare cererea de plata III din PNRR, in valoare de 2,7 miliarde euroMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis vineri Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plata din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ceea ce inseamna…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a precizat ca vineri se va depune cererea de plata cu numarul 3 din PNRR, cu o valoare totala de 2,7 miliarde de euro. Pe de alta parte, alte 1,4 miliarde de euro vor mai ajunge in Romania prin Repower EU, a mai anunțat ministrul Adrian Caciu.Cererea de…

- Premierul Marcel Ciolacu: Vom transmite vineri, 15 decembrie, cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența Premierul Marcel Ciolacu a coordonat, marți, reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Reziliența, structura de lucru…

- Premierul Marcel Ciolacu declara ca, in data de vineri, 15 decembrie, Romania va depune cererea de plata a treia in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. In conformitate cu o declarație emisa de Executiv, prim-ministrul a supervizat marți ședința Comitetului Interministerial de Coordonare…

- ”In forma sa modificata, Planul include si capitolul REPowerEU (Componenta 16) si are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de imprumuturi, 13,6 miliarde euro sub forma de granturi), acoperind 66 de reforme si 111 investitii”, au precizat, vineri, reprezentantii MIPE, intr-un…

- Premierul Marcel Ciolacu a analizat astazi, impreuna cu membri ai Cabinetului, stadiul indeplinirii angajamentele asumate de Guvernul Romaniei ndash; tinte si jaloane ndash; necesare pentru depunerea cererii de plata numarul 3 din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, se arata intr un…

- Romania va primi inca 2,75 miliarde de euro prin PNRR, dupa ce a fost autorizata plata celei de-a doua tranșe a sprijinului nerambursabil și a celei de-a doua tranșe a sprijinului sunb forma de imprumut, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).„In urma evaluarii parțial…