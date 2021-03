Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Rugby (FRR) a aplicat pentru obținerea de fonduri europene in vederea construcției de baze sportive in 26 de localitați din Romania in care exista echipe de rugby, anunța frr.ro. Valoarea investițiilor ce se vor derula in perioada 2021 - 2025 se ridica la 18 milioane de euro.…

- ”Bugetul Masurii 3 - 'Granturi pentru investitii acordate IMM', destinat companiilor afectate de perioada pandemiei, dar care doresc sa isi continue proiectele de dezvoltare si in acest an sau sa isi diversifice activitatea, ar trebui suplimentat cu cel putin 500 milioane de euro sau chiar 1 miliard…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat, intr-o conferința de presa susținuta sambata seara, patru „masuri urgente” care urmeaza sa fie implementate, in urma tragediei de la Matei Balș, soldate cu șase decese. El a promis inființarea unui fond național pentru siguranța pacienților, destinat…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o sedinta de lucru joi, de la ora 14.30 la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul de Finante Alexandru Nazare si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea, transmite Administratia Prezidentiala.…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost niciodata criticat de Comisia Europeana, sustin reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene (MFE), intr-un comunicat, mentionand ca nu exista niciun document sau pozitie oficiala a CE prin care Romania sa fie criticata pentru constructia…